Рекордные 1820 случаев смерти от коронавируса зафиксировали в Британии за сутки

Фото: pixabay.com

В Великобритании за сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции – 1820 человек. Об этом в среду, 20 января, сообщил минздрав страны.

Уточняется, что количество заболевших коронавирусом в Британии составило 38 905 человек за минувшие сутки.

Всего в стране за все время пандемии COVID-19 обнаружили у более чем 3,5 миллиона человек. За этот период времени скончались от коронавируса 93 290 человек. Как сообщает РИА Новости, Британия находится на первом месте в мире по суточным показателям смертности.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин и Лукашенко обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса