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Рекордные 1820 случаев смерти от коронавируса зафиксировали в Британии за сутки
Фото: pixabay.com

Рекордные 1820 случаев смерти от коронавируса зафиксировали в Британии за сутки

Никита Абрамов

В мире

В Великобритании за сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции – 1820 человек. Об этом в среду, 20 января, сообщил минздрав страны.

Уточняется, что количество заболевших коронавирусом в Британии составило 38 905 человек за минувшие сутки.

Всего в стране за все время пандемии COVID-19 обнаружили у более чем 3,5 миллиона человек. За этот период времени скончались от коронавируса 93 290 человек. Как сообщает РИА Новости, Британия находится на первом месте в мире по суточным показателям смертности.

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