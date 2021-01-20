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Работу системы получения кислорода восстановили на МКС 
Фото: pixabay.com

Работу системы получения кислорода восстановили на МКС 

Кирилл Николаев

Технологии

Работу российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции (МКС) удалось восстановить. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что оборудование работает штатно, передает РИА Новости.

До этого о поломке системы получения кислорода сообщали уже семь раз за последние месяцы. В Роскосмосе утверждали, что инциденты не угрожали жизни и здоровью экипажа МКС.

Известно, что «Электрон-ВМ» находится в российском сегменте станции в модуле «Звезда». На время ремонта функционирует дублирующая система в американском сегменте МКС.

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