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Поиски источника утечки воздуха на МКС прервали на месяц
Фото: pixabay.com

Поиски источника утечки воздуха на МКС прервали на месяц

Татьяна Плотникова

Общество

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции прекращен до середины февраля. Об этом рассказала директор отдела по МКС в штаб-квартире Национального аэрокосмического агентства США Робин Гатенс.

По словам Гатенс, поиски источника утечки воздуха отложены до прибытия на станцию космического грузовика «Прогресс МС-16», запуск которого назначен на 15 февраля. До того времени промежуточная камера «Звезды» останется изолированной, время от времени его будут подкачивать, если давление опустится ниже допустимых значений.

После прибытия на станцию «Прогресса» поиски второго места утечки воздуха возобновятся.

Гатенс также рассказала, что в феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить на МКС компоненты воздуха для пополнения запасов на станции и поддержания необходимого давления до устранения утечки, сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 декабря экипаж МКС сообщал, что давление, ранее падавшее из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

Однако в ночь на 27 декабря российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в «протекающую» промежуточную камеру «Звезды», чтобы проверить герметичность помещения. Через 18 часов россиянин вновь открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за прошедшее время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба

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