Пассажиропоток двухэтажных поездов ФПК снизился на 12 процентов

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В АО «ФПК» рассказали, что двухэтажные поезда компании перевезли в 2020 году более 5,3 миллиона пассажиров, это на 12 процентов меньше показателей 2019 года.

Как отметили в компании, в декабре 2020 года двухэтажные поезда формирования АО «ФПК» перевезли 474 тысяч человек, что на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В целом в 2020 году в двухэтажных поездах ездили 5,3 миллиона пассажиров, что на 12 процентов меньше 2019 года. В общем объеме перевозок АО «ФПК» доля пассажиров, воспользовавшихся такими поездами, составила 9,1 процента (-5,9 процента).

Самыми популярными направлениями в минувшем году стали Москва — Брянск (18,5 процента от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва — Воронеж (15,4 процента), Москва — Санкт-Петербург (10,6 процента), Москва — Адлер (7,7 процента), Санкт-Петербург — Адлер (7,6 процента), Москва — Ижевск (6,7 процента) и Москва — Самара (6,7 процента), сообщается на официальном сайте ОАО РЖД.

Ранее сообщалось, что Курский вокзал в Москве обновят перед открытием МЦД-4.

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