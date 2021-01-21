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Полицейские обнаружили наркоплантацию в Подмосковье
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Полицейские обнаружили наркоплантацию в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Московской области по подозрению в хранении наркотических средств.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, при досмотре в кармане куртки злоумышленника был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Результаты исследования показали, что в пакетике находится наркотик марихуана массой шесть граммов.

В автомобиле, припаркованном подозреваемым недалеко от места задержания, были найдены и изъяты еще пять пакетов с аналогичным содержимым общей массой более 40 граммов.

Позднее на участке подозреваемого оперативники нашли морской контейнер, в котором оказалась наркоплантация — 16 кустов растений и вещество растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что кусты являются коноплёй, в которой содержится наркотически активный компонент — тетрагидроканнабинол, а вещество — марихуаной массой более 800 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина заключен под домашний арест, сообщает «МВД Медиа».

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