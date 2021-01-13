Столичная полиция задержала мужчину с наркотическими веществами массой более 150 граммов

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков задержала полиция в столичном районе Гольяново. Об этом рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

Сотрудникам МВД стало известно о возможной причастности 35-летнего жителя столицы к распространению наркотиков в Москве. По данным ведомства, мужчина получал крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и делал «закладки».

— В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан около дома в районе Гольяново. При его личном досмотре обнаружено и изъято 64 свертка с порошкообразным веществом массой более 150 граммов, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Екатерины Гузь.

Во время исследований изъятого материала были обнаружены наркотические вещества, в частности героин, уточнили в пресс-службе.

После задержания мужчина был заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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