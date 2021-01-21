Назван самый эффективный способ накопить денег

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Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, каким способом проще всего накопить деньги, а также как грамотно ими распорядиться.

По словам эксперта, прежде всего необходимо определить цель — хочет ли человек накопить деньги или приумножить их. Затем следует установить срок, в течение которого предполагается достичь желаемого. С учетом этих двух моментов будет формироваться портфель финансовых средств и инструментов.

При этом важно понимать, что в случае любых вложений действует правило: чем выше риск, тем выше доходность. Схожее правило действует и в случае с ликвидностью — чем она выше, тем ниже доходность, подчеркнул Ферапонтов.

К примеру, деньги в банке на текущем счете имеют минимальный уровень доходности, иногда он может отсутствовать полностью. При этом способ накопления на банковских вкладах является самым безопасным, хотя и достаточно низкодоходным.

По словам Ферапонтова, банковские вклады — способ накопить деньги в долгосрочной перспективе, компенсируя инфляционные издержки.

Альтернативный вариант в данном случае — валютные банковские вклады, которые выигрывают за счет колебаний купленной валюты. Однако придется постоянно следить за курсом и факторами, влияющими на него. Подобные вклады выгодны в качестве длительных вложений, если правильно выбрать валюту, рассказал специалист.

Также можно рассмотреть вариант вложений в золото и другие драгоценные металлы через обезличенные металлические счета. При этом необходимо учитывать то, что драгоценные металлы — долгосрочный финансовый актив, который растет в цене в период более трех лет.

Еще одним способом накоплений могут являться «комплексные» пакеты — накопительные, страховые и инвестиционные продукты в одном портфеле. К их числу относится накопительное и инвестиционное страхование жизни. Есть также брокерские счета, но клиент должен понимать особенности каждого из этих продуктов, рассказал Ферапонтов агентству «Прайм».

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