Двенадцатый центр инсультной сети заработал в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В инсультную сеть столицы вошла Городская клиническая больница (ГКБ) имени А. К. Ерамишанцева. Она стала 12-м таким стационаром в Москве.

Инсультная сеть объединяет больницы, в которых есть современная техника для помощи людям с подозрением на инсульт, а также специалисты, проводящие при необходимости сложнейшие операции. Отмечается, что в клинике оказывают экстренную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при сосудистых проблемах оперативность играет колоссальную роль.

— Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф — цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы, и в кратчайшие сроки доставить туда пациента. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа, — подчеркнула заммэра.

Так, специалисты с помощью ангиографа проводят ультразвуковое исследование сосудов и устанавливают объем и местонахождение тромба. Помимо этого, оценивается уровень кровяного давления на участках поврежденной артерии. Такие данные необходимы для того, чтобы врачи установили наилучший способ удаления тромба и своевременно начали лечение.

Фото: mos.ru

В клинике имеется два ангиографа. Второй появился относительно недавно. Благодаря ему проведено более десяти успешных операций по извлечению тромбов из крупных артерий головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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