Диетолог рассказал, из-за каких «согревающих» зимой блюд можно незаметно набрать вес

Кто именно придумал пельмени — доподлинно неизвестно / Фото: pixabay.com

Из-за употребления в зимний период согревающей жирной пищи человек может незаметно набрать вес. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Калорийная еда улучшает самочувствие людей в холодную погоду, однако может нанести вред здоровью, считает специалист. По его словам, зимой человек включает в свой рацион больше грубых углеводов, таких как пельмени или картошка с мясом.

Диетолог не советует увлекаться жирным мясом, так как подобная «согревающая еда» может оказать негативное влияние на организм.

— К сожалению, есть подвох. Людям не нужно столько тепла зимой, сколько дают эти продукты. Избыток энергии просто выражается в нарастании веса, — подчеркнул специалист.

Чтобы резко не поправиться, Гинзбург советует приглушить свой инстинкт. В этом может помочь увеличение нагрузки на организм, посещение спортивного зала, уточняет радио Sputnik.

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