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Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск скончался на борту самолета
Фото: pixabay.com/ru

Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск скончался на борту самолета

Юлия Ямпольская

Происшествия

Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер при посадке в самолет. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 20 января. После входа в самолет мужчина потерял сознание. Сотрудники авиакомпании и фельдшеры пытались помочь ему и провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть.

По информации местных СМИ, вылет был задержан на полтора часа.

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