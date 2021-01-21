Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск скончался на борту самолета

Фото: pixabay.com/ru

Пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск умер при посадке в самолет. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 20 января. После входа в самолет мужчина потерял сознание. Сотрудники авиакомпании и фельдшеры пытались помочь ему и провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть.

По информации местных СМИ, вылет был задержан на полтора часа.

Читайте также: Прокуратура проведет проверку после аварийной посадки самолета во Владивостоке