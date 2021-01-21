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США на 100 дней приостановят депортацию
Фото: flickr.com / Eric lynch

США на 100 дней приостановят депортацию

Юлия Ямпольская

В мире

Соединенные Штаты на 100 дней приостановят депортацию в целях повышения эффективности работы министерства внутренней безопасности. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в ведомстве.

В заявлении говорится, что с 22 января 2021 года будет приостановлена высылка неграждан, которых должны депортировать из страны для обеспечения справедливой и эффективной системы исполнения миграционного законодательства, передает РИА Новости.

Уточняется, что данная мера поможет ведомству направить ресурсы на решение наиболее насущных проблем в США, в частности, оперативных задач на юго-западе страны в разгар самого серьезного кризиса в области общественного здравоохранения.

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