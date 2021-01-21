Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков

Кирилл Николаев

Город

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напомнил горожанам о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям столицы напомнили, что 1 января 2021 года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством России в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, так как процедура поверки требует нахождения специалиста в доме. Начиная с 6 апреля 2020 года для оплаты услуг принимались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом. С января 2021 года подобные показатели учитываться не будут.

Временной интервал, в течение которого нужно выполнить поверку, указан в паспорте прибора. Ее сроки также можно узнать в бумажной версии единого платежного документа (ЕПД).

Читайте также: Петр Бирюков: Система теплоснабжения Москвы работает без сбоев в условиях морозов

счетчики водоснабженияМоскваЖКХ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте