Москвичам напомнили о необходимости провести поверку счетчиков

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы напомнил горожанам о необходимости провести поверку индивидуальных приборов учета воды. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям столицы напомнили, что 1 января 2021 года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного правительством России в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, так как процедура поверки требует нахождения специалиста в доме. Начиная с 6 апреля 2020 года для оплаты услуг принимались показания измерительных приборов с истекшим межповерочным интервалом. С января 2021 года подобные показатели учитываться не будут.

Временной интервал, в течение которого нужно выполнить поверку, указан в паспорте прибора. Ее сроки также можно узнать в бумажной версии единого платежного документа (ЕПД).

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