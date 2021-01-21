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Появились первые кадры с места наезда автобуса на здание кинотеатра в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Появились первые кадры с места наезда автобуса на здание кинотеатра в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Московской области. Транспортное средство врезалось в здание кинотеатра в городе Электросталь.

На кадрах видно автобус, который врезался в угол здания, тем самым перегородив тротуар. Возле него стоит машина скорой помощи и суетятся люди.

Видео: Telegram-канал Baza

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. На данный момент пострадавшим оказывают помощь врачи, передает Telegram-канал Baza.

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ПодмосковьеавтобусДТП
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