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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до шести
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до шести

Юлия Ямпольская

Происшествия

Число пострадавших в результате наезда автобуса на здание кинотеатра в Электростали увеличилось до шести. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП пострадали четыре человека. Уточняется, что инцидент произошел утром в 08:10.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате произошла авария. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшим.

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