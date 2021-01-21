Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до шести

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Число пострадавших в результате наезда автобуса на здание кинотеатра в Электростали увеличилось до шести. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП пострадали четыре человека. Уточняется, что инцидент произошел утром в 08:10.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате произошла авария. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшим.

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