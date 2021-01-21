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Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны, яйца и картофель
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны, яйца и картофель

Юлия Ямпольская

Общество

Министерство сельского хозяйства РФ рекомендовало регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Вопросы о стоимости базовых продуктов питания рассмотрели в среду, 20 января, на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК. В ходе мероприятия власти отметили, что рост цен на отдельные категории продуктов требует внимания и контроля со стороны регионов РФ.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали не допустить скачкообразного повышения стоимости на макаронные изделия, яйца и картофель. На данный момент Минсельхоз не видит оснований для такого роста и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен.

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