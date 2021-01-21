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Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в аэропорту Челябинска
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в аэропорту Челябинска

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту избиения в аэропорту Челябинска несовершеннолетнего ребенка. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стало известно, что 11 января женщина нанесла своей дочери не менее пяти ударов в область головы. У пострадавшей зафиксировали телесные повреждения и черепно-мозговую травму.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят дознание, ход и результаты которого находятся на контроле у прокурора.

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