Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в аэропорту Челябинска
Уголовное дело возбуждено по факту избиения в аэропорту Челябинска несовершеннолетнего ребенка. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Стало известно, что 11 января женщина нанесла своей дочери не менее пяти ударов в область головы. У пострадавшей зафиксировали телесные повреждения и черепно-мозговую травму.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят дознание, ход и результаты которого находятся на контроле у прокурора.
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