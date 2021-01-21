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«Британский» штамм коронавируса впервые выявили в Польше
Фото: pixabay.com

«Британский» штамм коронавируса впервые выявили в Польше

Юлия Ямпольская

Здоровье

«Британский» штамм коронавирусной инфекции впервые выявили в Польше. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию genXone.

Уточняется, что инфекция обнаружена у гражданина из Малопольского воеводства.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

Новый штамм вируса в ЮАР был идентифицирован в конце 2020 года. Главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим уточнил, что этот штамм оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса.

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