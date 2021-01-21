Вирусолог рассказал, нужно ли соблюдать режим самоизоляции во время вакцинации

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Самоизоляция действительно оправдана в период вакцинации. Такое мнение выразил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов.

По его словам, специалисты рекомендуют за две недели до первой прививки и все три между первой и второй дозой вакцины сделать все возможное, чтобы не заболеть. Кроме того, он отметил важность самоизоляции, передает РИА Новости.

Вакцинацию нужно было проводить до периода пандемии, но на данный момент уже нет выбора, уточнил Щелканов.

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