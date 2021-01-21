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Движение затруднено на Коптевском бульваре в Москве из-за аварии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение затруднено на Коптевском бульваре в Москве из-за аварии

Олег Сыров

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Коптевский бульвар, 18 Карта всех событий

На севере Москвы произошла авария с участием автобуса и такси. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома 18 на Коптевском бульваре. Автобус столкнулся с такси, в результате чего автомобиль получил незначительные повреждения, уточнил источник.

Отмечается, что движение в районе Коптевского бульвара серьезно осложнено.

При аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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