Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Восемь человек, пострадавших в результате наезда автобуса в здание кинотеатра в Электростали, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.

Кроме того, стало известно, что пострадавших доставили в Ногинскую больницу. На данный момент врачи оказывают им помощь в полном объеме.

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Ранее сообщалось, что рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра «Современник». Инцидент произошел на улице Николаева. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате произошла авария.

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