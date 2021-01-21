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«Мама офигевает»: Мороз поделилась снимком подросшей дочери от Богомолова
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Мама офигевает»: Мороз поделилась снимком подросшей дочери от Богомолова

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса театра и кино Дарья Мороз, бывшая жена режиссера Константина Богомолова, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию десятилетней дочери.

На снимке у Анны острижена челка и осветлены волосы. Поклонники и друзья актрисы не оставили без внимания преображение девочки.

«Мама офигевает, ты права», — ответила Дарья на восторженный комментарий коллеги по цеху Елизаветы Боярской.

«Какая нереально крутая Анна тут!»; «Ух, какая! Модница!»; «Поразительное совмещение внешности родителей. Реально дочь папы и мамы», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее поклонники отреагировали на новый образ Дарьи Мороз, приняв ее за Леди Гагу.

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подростокдочьДарья Мороз
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