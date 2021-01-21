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Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах до утра пятницы
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах до утра пятницы

Анастасия Волоснова

Город

На столичных дорогах может образоваться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Вечером в четверг, 21 января, и утром в пятницу, 22 января, в Москве ожидается снегопад, уточнили в ведомстве. Отмечается, что к утру 22 января температура повысится до нуля градусов. Местами на улицах столицы может образоваться гололед.

В связи с ухудшением погодных условий московских автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах. Столичный дептранс рекомендует водителям перейти на использование городского транспорта.

Ранее москвичей предупреждали о ледяном дожде, который начнется в пятницу, 22 января.

Читайте также: Москвичей предупредили о возможной опасности падения сосулек и снега с крыш в выходные

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