Свыше 200 добровольцев столицы примут участие в программе подготовки рекрутеров

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 200 столичных волонтеров смогут принять участие в подготовке добровольцев к городским мероприятиям. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Первый этап регистрации можно пройти в ресурсном центре «Мосволонтер». Среди 200 добровольцев, оставивших заявку на сайте, 50 человек смогут стать рекрутерами столичного волонтерства.

Для участия кандидатам необходимо будет пройти несколько этапов отбора. Во время конкурса москвичи расскажут о себе в интервью, выполнят тесты и заполнят анкеты.

Прошедшие отбор москвичи будут направлены на обучение, после которого смогут не только отбирать волонтеров на городские мероприятия, но и принять участие в программе мобильности волонтеров.

— Рекрутеры проводят интервью с волонтерами, которые хотят представлять Москву на значимых мероприятиях как в городе, так и по всей России или за рубежом. Они проверяют у добровольцев мотивацию, умение работать в команде, стрессоустойчивость, знание иностранных языков и многое другое, — отметила Екатерина Драгунова.

Она добавила, что по программе мобильности добровольцы Москвы помогали в организации «WorldSkills Казань — 2019», «Формулы-1» в Сочи, Восточного экономического форума и других мероприятиях.

Драгунова уточнила, что для повышения квалификации рекрутеров регулярно организовываются добровольческие стажировки. Полученные во время учебы знания волонтеры могут применять на мероприятиях в любых регионах страны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Данный проект Ассоциации волонтерских центров занимается организацией всероссийских и международных событий, отметила руководитель окружного центра мобильности Центрального федерального округа Ирина Пастернак.

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