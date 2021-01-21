Трамваи задерживались на Чертановской улице из-за повреждения контактной сети 

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Трамваи № 1 и №16 задерживались на Чертановской улице из-за повреждения контактной сети. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за технических проблем вместо улицы Академика Янгеля трамваи курсировали до Балаклавского проспекта. По маршрутам трамваев работают автобусы.

Позднее движение трамваев было восстановлено.

Ранее стало известно, что южный вестибюль станции Московского метрополитена «Красные Ворота» заработал в штатном режиме.

Читайте также: Дептранс рассказал об автобусных маршрутах на время закрытия участка оранжевой ветки метро