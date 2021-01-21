Южный вестибюль станции метро «Красные Ворота» заработал в штатном режиме

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Красные Ворота Карта всех событий

Южный вестибюль станции Московского метрополитена «Красные Ворота» заработал в штатном режиме. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Напомним, южный вестибюль станции «Красные Ворота» Сокольнической линии столичного метро был закрыт по требованию полиции. Пассажиров просили пользоваться северным вестибюлем станции.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля.

Читайте также: Дептранс рассказал об автобусных маршрутах на время закрытия участка оранжевой ветки метро