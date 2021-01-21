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Южный вестибюль станции метро «Красные ворота» закрыли по требованию полиции
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Южный вестибюль станции метро «Красные ворота» закрыли по требованию полиции

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Красные Ворота Карта всех событий

Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии столичного метро закрыли по требованию полиции. Об этом в четверг, 21 января, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем станции.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля.

Читайте также: Дептранс рассказал об автобусных маршрутах на время закрытия участка оранжевой ветки метро

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