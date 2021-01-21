Южный вестибюль станции метро «Красные ворота» закрыли по требованию полиции
Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии столичного метро закрыли по требованию полиции. Об этом в четверг, 21 января, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем станции.
Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь северным вестибюлем станции.— Московское метро (@MetroOperativno) January 21, 2021
Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля.
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