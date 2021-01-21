Южный вестибюль станции метро «Красные ворота» закрыли по требованию полиции

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

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Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии столичного метро закрыли по требованию полиции. Об этом в четверг, 21 января, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Пассажиров призвали пользоваться северным вестибюлем станции.

Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь северным вестибюлем станции. — Московское метро (@MetroOperativno) January 21, 2021

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля.

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