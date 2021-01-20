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Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 23 января по 7 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 23 января по 7 февраля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Отмечается, что на этом участке ведется прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). На время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными маршрутами КМ. В связи с этим с 21 января временно изменится схема движения.

Чтобы автобусы курсировали без задержек, будет организована обособленная выделенная полоса на улице Миклухо-Маклая. Кроме того, по существующей выделенке на улице Профсоюзной временно будет закрыт проезд для такси.

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