Стало известно, какие протоколы нарушила чета Трампов во время инаугурации Байдена

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В минувшую среду. 20 января, прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Российские эксперты считают, что глобально в стране с приходом нового президента ничего не поменялось, поскольку она была двухпартийной. Однако во время инаугурации чета Трампов нарушила ряд протокольных правил во время инаугурации Байдена.

Режиссер-документалист, писатель и гражданка США Лана Паршина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала об этом подробнее:

— Впервые инаугурация Байдена нарушила огромное количество протокольных правил. Не было знаменитого чаепития первых леди. Мелания Трамп спешно покинула Белый дом. Сам Трамп нарушил правила и протокол и не присутствовал на церемонии, как это сделал его предшественник Барак Обама. Демократы были очень недовольны, что победил Трамп, — заявила Паршина, которая голосовала на Клинтон.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Круглый стол: «Новая Америка»

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что фундаментально в США ничего не изменилось, страна осталась расколотой пополам. Поляризация между демократами и республиканцами еще больше вырастет.

Кандидат социологических наук, координатор Постоянно Действующего Совещания Национально-патриотических сил России Владимир Филин считает, что в позиции США по отношении к России ничего в позитивную сторону не поменяется:

— Байден говорил, что признает Россию врагом американского народа. А что касается всего, что он делает, это интересно. Он прекратил строительство мексиканской стены. Он будет стараться закрепиться в этом пространстве, покажет республиканцам, что он старается находить компромиссы. Но вряд ли они будут. Произошло четкое разделение на тех, кто поддерживает Трампа и тех, кто за Байдена, — считает эксперт.

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