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Песков раскрыл подробности разговора президентов России и Финляндии
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Песков раскрыл подробности разговора президентов России и Финляндии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии коронавирусной инфекции, а также вопросы, связанные с вооружением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 21 января.

— Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействию коронавирусу, — сказал представитель Кремля.

Он также рассказал, что лидеры двух стран обменялись мнениями о вопросах безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями.

Пресс-служба лидера Финляндии сообщила, что разговор состоялся по инициативе Финляндии. Там также заявили, что обсуждались вопросы, связанные с вооружением, передает РИА Новости.

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ФинляндияДмитрий ПесковКремль
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