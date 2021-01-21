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Байдену посоветовали признать провал санкций в отношении России
Фото: instagram.com/JoeBiden

Байдену посоветовали признать провал санкций в отношении России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Популярная среди западных стран политика санкций в отношении России оказалась безрезультативной. Такое мнение высказал геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.

Он отметил, что в американской политике долгое время не было ясности и понимания текущего положения дел. Поэтому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо заявить о приверженности пятой статье устава НАТО, обеспечивающей вмешательство Америки в случае нападения на союзное государство.

— Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала, — уточнил журналист.

Он призвал не рассчитывать на установление в России прозападного режима. Рено Жирар назвал единственный, по его словам, способ привлечь Москву на сторону Вашингтона. Это может сработать посредством торговли и дипломатического компромисса, добавил геополитолог.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что Россия и Америка могут найти точки соприкосновения в общей борьбе против радикального исламизма, а также в вопросах разоружения.

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