Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госпитализированный в коронавирусную больницу Емельяненко рассказал о своем состоянии
Фото: АГН «Москва»

Госпитализированный в коронавирусную больницу Емельяненко рассказал о своем состоянии

Анастасия Колоскова

Спорт

Боец Федор Емельяненко, который находится в Московской клинической больнице № 52, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо.

— Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку, — написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, и выразил признательность врачам и медперсоналу больницы за их тяжелый труд.

Подписчики пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Емельяненко поместили в ковидную больницу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих

Федор Емельяненкокоронавируссостояние здоровья
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Все мнения
О проекте