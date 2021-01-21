Госпитализированный в коронавирусную больницу Емельяненко рассказал о своем состоянии

Фото: АГН «Москва»

Боец Федор Емельяненко, который находится в Московской клинической больнице № 52, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо.

— Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку, — написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, и выразил признательность врачам и медперсоналу больницы за их тяжелый труд.

Подписчики пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Емельяненко поместили в ковидную больницу.

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