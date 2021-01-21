ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию вакцины «Cпутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 21 января.

— Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V», — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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