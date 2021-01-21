Врач назвал вес, после которого при ожирении не поможет диета

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что многие люди болеют ожирением и умирают от его последствий гораздо чаще, чем от коронавирусной инфекции.

— Когда вы весите 160, 180, 200 килограммов, вам уже не до лечения. Там уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом и уже никому не нужны, — заявил врач.

Ковальков подчеркнул, что в мире существуют десятки диет, и многие спрашивают у него, какие лучше, но без понимания причины ожирения надолго похудеть не получится. Если не искоренить причину, вес вернется.

— Вы на диете выдержите год–полтора. Жизнь непредсказуема, вы можете сломать ногу и перестать ходить в спортзал, и что тогда? Вес опять начнет набираться. Это может быть нарушение микробиоты кишечника, психология, нарушение пищевого поведения, нехватка микроэлементов, и вы никогда от этого не избавитесь, — пояснил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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