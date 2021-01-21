Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

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В Харькове в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 21 января.

Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже здания. На месте пожара нашли тела 15 человек. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что были спасены девять человек, их госпитализировали.

На месте работают 28 спасателей и семь единиц техники. Случившееся классифицировали как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Спасателям удалось локализовать возгорание, добавили в пресс-службе.

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