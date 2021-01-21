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«Дикий вопрос»: эксперт по этикету перечислила темы, о которых нельзя говорить на публике
Фото: youtube.com / Ходят Слухи

«Дикий вопрос»: эксперт по этикету перечислила темы, о которых нельзя говорить на публике

Виктория Федотова

Общество

Специалист по этикету Мария Третьякова объяснила, какие темы не стоит поднимать в публичном пространстве, в обществе. По ее словам, это три основные темы:

— Политика, религия, здоровье. Знаете, что сейчас происходит странное, на мой взгляд? Вот ситуация с пандемией. Я в последнее время, когда выхожу в общество, слышу вопрос о том, есть ли у меня антитела. И меня это очень удивляет. Это разговоры о здоровье. Зачем? Предполагается, что если человек вышел в общество, антитела у него есть. Потому что если нет, то он не заботится об окружающих. Это абсолютно дикий вопрос, я надеюсь, он уйдет, — заявила эксперт.

По ее словам, тема про коронавирус не является поводом для непринужденного разговора, как и вопрос, будет ли человек делать прививку от коронавируса.

Тем, кто хочет избежать ответа на эти вопросы, стоит поблагодарить собеседника за заботу о здоровье и сказать, что у вас все хорошо, без подробностей о том, как вы болели или избежали встречи с вирусом.

Видео опубликовано на YouTube.

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