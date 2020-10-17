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Специалист по общению рассказала, как обескуражить хама
Фото: pexels.com

Специалист по общению рассказала, как обескуражить хама

Оксана Васильева

Общество

Эксперт по светскому и деловому общению Татьяна Полякова рассказала, что практически всегда тихий голос может обескуражить любого хама. Об этом пишет издание NEWS.ru.

— Нет ничего более ранящего и обескураживающего, чем тихий голос и подчеркнутая вежливость. И ничто так не украшает, как вежливость, — объяснила специалист.

Она отметала, что еще одним универсальным способом для расположения к себе человека является улыбка.

Ранее ФАН писало, что британский эксперт по вопросам этикета и протокола Уильям Хэнсон рассказал, как вежливо уклониться от рукопожатия, если по привычке вам потягивают руку или вы заметили направляющегося к вам знакомого. Он рекомендует приложить руку к сердцу.

По его словам, таким образом, находясь на расстоянии нескольких метров от другого человека, можно дать понять, что не будет объятий, поцелуев и пожиманий руки. Тем не менее такой жест означает приветствие и радость от встречи.

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