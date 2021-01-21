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Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улица, 53к2 Карта всех событий

Пожар возник в квартире на юге столицы. Об этом в четверг, 21 января, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Чертановская, дом 53, корпус 2. Возгорание личных вещей и мебели возникло в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб.

Возгорание ликвидировано.

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