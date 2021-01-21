Москвичке назначили исправительные работы за фейк про вывоз тел из обсервации

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Кунцевский районный суд Москвы признал виновной жительницу столицы Ольгу Толокевич по обвинению в распространении фейка о вывозе тел умерших от коронавирусной инфекции людей из обсервационного центра в Крылатском. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору суда, женщине назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ и 10-процентного удержания заработка в доход бюджета страны.

Толокевич признала вину. По данным Следственного комитета Российской Федерации, мотивом распространения недостоверных сведений стало желание увеличить число подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения рекламы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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