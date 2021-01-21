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Шри-Ланка разрешила въезд туристов из всех стран
Фото: pixabay.com

Шри-Ланка разрешила въезд туристов из всех стран

Виктория Родимкина

В мире

Шри-Ланка открыла границы для туристов из всех стран мира. Об этом в четверг, 21 января, сообщило бюро по содействию туризму островного государства.

По новым правилам власти не буду требовать от туристов прохождения карантина по прибытии. Путешественникам однако нужно будет предоставить данные ПЦР-теста на коронавирус, сделанные перед вылетом. Также им предстоит отдыхать в специально предоставленных отелях и на пляжах. При этом будет составлен рекомендованный список туристических мест, на которых минимальна возможность встретить местных жителей.

Границы Шри-Ланки открыли после пилотного проекта, когда в декабре 2020 года в страну прибыли около 180 туристов с Украины, передает РИА Новости.

Шри-Ланка сообщала о первом заболевшем коронавирусом в марте 2020 года. На данный момент в стране зафиксировано свыше 55 тысяч случаев инфекции. В Шри-Ланке пока не началась вакцинация от коронавируса.

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