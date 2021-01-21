Владимир Жидкин рассказал об активной газификации в ТиНАО

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Опережающие темпы строительства инженерных сетей создают необходимые условия для динамичного социально-экономического развития ТиНАО даже в текущих экономических условиях. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, до 2022 года на территории ТиНАО планируется строительство 32 инженерных объектов, среди которых объекты газоснабжения, теплоснабжения, ветки водопровода и очистные сооружения. Их возведение приведет к увеличению надежности инженерных сетей и качества коммунальных услуг.

— Изменения почувствуют жители поселений Внуковское, Сосенское, Кокошкино и Московский, — отметил Жидкин.

Он добавил, что до 2030 года в ТиНАО планируется выполнить комплексное переустройство системы газораспределения, строительство крупных источников подачи газа и системообразующих газопроводов. Для газификации населенных пунктов Новой Москвы будет построено свыше 300 километров газопроводов.

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