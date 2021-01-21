Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Крупный бизнес-центр построят в деревне Мамыри
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Крупный бизнес-центр построят в деревне Мамыри

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри Карта всех событий

В 2021 году в деревне Мамыри будет построен многофункциональный офисно-деловой центр. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, площадь объекта составит более 21 тысячи квадратных метров. Помимо офисов в центре разместятся общественные помещения, кафе на 200 мест и подземный паркинг.

Жидкин добавил, что с 2012 года на территории Новой Москвы ввели в эксплуатацию около 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 300 тысяч квадратных метров было введено в 2020 году. В ближайшее время в ТиНАО планируется строительство 35 миллионов квадратных метров нежилых помещений.

Читайте также: Более 20 километров дорог построили в ТиНАО в 2020 году

бизнес-центрВладимир ЖидкинНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Все мнения
О проекте