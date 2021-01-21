Крупный бизнес-центр построят в деревне Мамыри

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Мамыри Карта всех событий

В 2021 году в деревне Мамыри будет построен многофункциональный офисно-деловой центр. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, площадь объекта составит более 21 тысячи квадратных метров. Помимо офисов в центре разместятся общественные помещения, кафе на 200 мест и подземный паркинг.

Жидкин добавил, что с 2012 года на территории Новой Москвы ввели в эксплуатацию около 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 300 тысяч квадратных метров было введено в 2020 году. В ближайшее время в ТиНАО планируется строительство 35 миллионов квадратных метров нежилых помещений.

Читайте также: Более 20 километров дорог построили в ТиНАО в 2020 году