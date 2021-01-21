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Две пациентки скорой погибли в аварии с участием грузовика по дороге в Калугу
Фото: depositphotos.com

Две пациентки скорой погибли в аварии с участием грузовика по дороге в Калугу

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девушек в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи и грузовика на трассе М3-Украина на территории Сухиничского района. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области в четверг, 21 января.

ДТП произошло в четверг около 15:30. Автомобиль скорой помощи, в котором находились две пациентки 25 и 17 лет, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате обе девушки погибли, водитель и сотрудник скорой помощи госпитализированы с тяжелыми травмами.

Следователи осмотрели место происшествия. Проводится расследование.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», добавили в ведомстве.

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