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Актриса Лилия Мачулка пострадала в ДТП в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Актриса Лилия Мачулка пострадала в ДТП в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Пострадавшей в результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве оказалась заслуженная артистка России Лилия Мачулка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 21 января.

Отмечается, что актриса получила легкие травмы. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП в центре столицы. В результате аварии одно из транспортных средств отлетело на тротуар, задев человека.

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