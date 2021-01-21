Актриса Лилия Мачулка пострадала в ДТП в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Пострадавшей в результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве оказалась заслуженная артистка России Лилия Мачулка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 21 января.

Отмечается, что актриса получила легкие травмы. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП в центре столицы. В результате аварии одно из транспортных средств отлетело на тротуар, задев человека.

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