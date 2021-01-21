Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первенца увеличили в Подмосковье

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Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка увеличили в Подмосковье до 13 317 рублей. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

В ведомстве напомнили, что выплата предоставляется семьям, которые имеют среднедушевой доход, не превышающий 29 882 рубля, а также в том случае, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.

Заявление на выплату можно подать в управлении социальной защиты или МФЦ, сообщает РИА Новости.

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