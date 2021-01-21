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Эксперт объяснила, почему чай полезен при COVID-19
Фото: pexels.com/Mareefe

Эксперт объяснила, почему чай полезен при COVID-19

Алина Иванова

Здоровье

Эксперт по бодрящим напиткам Елизавета Тихонова рассказала о полезных свойствах чая при COVID-19 в беседе с «МИР 24».

Сорта чая, в том числе зеленый, черный и улун, содержат вещества, которые дезактивируют SARS-CoV-2 в слюне человека. Такое открытие сделали японские ученые, уточнила специалист.

— В чае содержится очень много антисептических веществ, которые приостанавливают действие вирусов. И потом они создают особую среду. Ведь чай — это жидкость, и, когда он попадает в организм, он сразу усваивается. Все растворенные в нем вещества сразу проникают в лимфу и кровь, начиная с пищевода, — пояснила Тихонова.

Также эксперт подчеркнула, что речь идет именно о рассыпном чае, а не о пакетированном. Норма потребления этого напитка у каждого своя.

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