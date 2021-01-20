Врач объяснил, кому не стоит носить респираторы с клапанами

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Введение обязательного ношения масок с клапанами в местах скопления большого количества людей нецелесообразно. Такое мнение выразил член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.

По его словам, подобные маски предназначены для медработников, а не для простых граждан.

— Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой, — пояснил эксперт.

Маски с клапанами используются врачами в реанимационных отделениях во время работы, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, а также при интубации больных COVID-19.

Врач отметил, что простым гражданам достаточно носить обычные медицинские маски в общественных местах.

— Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования, — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось о намерении немецких властей ввести обязательное ношение респираторов FFP2. Отмечалось, что они плотнее обычных масок и фильтруют большее количество частиц воздуха. Аналогичное требование уже было введено в Баварии, передает РИА Новости.

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