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Второе дело возбудили после гибели пациенток скорой под Калугой
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Второе дело возбудили после гибели пациенток скорой под Калугой

Виктория Родимкина

Происшествия

Второе уголовное дело возбудили после ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика в Калужской области, в котором погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по региону в четверг, 21 января.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», —передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В ДТП погибли пациентки скорой помощи 25 и 17 лет. Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

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