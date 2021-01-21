Президент Аргентины привился вакциной «Спутник V»

Фото: twitter.com/alferdez

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в четверг, 21 января.

— Сегодня я получил вакцину «Спутник V». Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, — написал аргентинский лидер.

Он также поблагодарил, тех кто организовал доставку вакцины в Аргентину, и весь медицинский персонал. Альберто Фернандес напомнил, что вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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