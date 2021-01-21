Психолог рассказала, как победить «ген бедности» и разбогатеть

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Таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова рассказала, что у некоторых людей финансовые неудачи в крови, у них есть некий «ген бедности».

Такой диагноз можно поставить людям по всему миру. В первую очередь это касается тех, у кого в семье не было сильного лидера. В этом, по словам психолога, зарождается причина потомственной нищеты.

— Это некий элемент судьбы, когда человек рождается с тем или иным набором генов, кармический момент. Но есть и исключения из правил, когда рождаются в бедной семье и достигают больших успехов. Для таких людей в определенный момент жизни кто-то служил мотиватором вне семьи, — рассказала Марианна Абравитова.

Она пояснила, что такая встреча может произвести настолько сильное впечатление на человека, что станет причиной наступления атмосферы «благосостояния».

Помимо этого, таролог сообщила, что побороть этот ген люди смогут за счет хитрости и наглости. Эксперт уверена, что успеха чаще добиваются люди с «гибкими» моральными ценностями, которые готовы на предательство ради собственной выгоды. По словам Абравитовой, в большинстве своем такие личности попадают в шоу-бизнес, сообщает NEWS.ru.

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