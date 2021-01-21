Василиса Володина рассказала, когда лучше всего покупать лотерейный билет

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина на своей станице в соцсети Instagram рассказала, какое время лучше всего подходит для покупки выигрышного лотерейного билета.

По ее словам, астрология действительно может прогнозировать лотерейные выигрыши. Однако выиграть крупную сумму в лотерею могут лишь единицы, и такие шансы записаны в личном гороскопе как сложная комбинация планет-управителей, достоинств, рецепций, отметила астролог.

Она пояснила, что небольшой выигрыш доступен каждому. Так, «везучее» время для покупки билета наступает, когда у человека случается неожиданное денежное поступление. Покупать билет нужно сразу же, пока планеты на вашей стороне, сказала Василиса Володина.

Астролог также посоветовала попытать удачу в выигрыше после серьезного финансового провала. Человеку может попасться выигрышный билет, чтобы восстановить закон равновесия, добавила телеведущая.

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